Свыше 60 новых электробусов появится в Москве в ноябре

В ноябре в городе появится свыше 60 современных электробусов. Их предоставит ПАО «КамАЗ». Об этом сообщил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
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