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5 новых защитников КХЛ. Мироманов заменит Мерфи, Замула подвинет Нестерова

5 новых защитников КХЛ. Мироманов заменит Мерфи, Замула подвинет Нестерова

Алексеев — новый лидер «Салавата Юлаева, Клэг — находка «Автомобилиста».Лучший защитник прошлого сезона по версии КХЛ и Т-Банка пропустит начала нового чемпионата из-за восстановления после операции.

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