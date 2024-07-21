Фешен-журналист Регина Яфарова: «Татарский орнамент смело можно показывать всему миру»

Могла бы Ким Кардашьян надеть татарский камзол? Почему в Казани нет модной индустрии? Сколько должны стоить дизайнерские сапожки из натуральной кожи? Что хорошего в fashion-ифтарах? На эти и другие вопросы в интервью «Татар-информу» ответила популяризатор современной татарской моды, фешен-журналист и блогер Регина Яфарова.