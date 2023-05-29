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Минторг США: Вашингтон не будет мириться с санкциями против Micron со стороны Китая

Минторг США: Вашингтон не будет мириться с санкциями против Micron со стороны Китая

Федеральное агентство новостей | Степан Яцко Американская сторона отказывается мириться с введенным в Китае запретом на использование полупроводников компании Micron Technology (США), применение которого ограничили в нескольких ключевых сферах.

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