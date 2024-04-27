Александр Дудчак: Насилие и пытки – это типичная Украина Зеленского

Госдепартамент США опубликовал отчет о нарушениях прав человека в Украине. В документе отмечено, что «правительство часто не предпринимало адекватных шагов для выявления и наказания должностных лиц, которые могли совершить злоупотребления».
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