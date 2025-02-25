Россия испортила газовый бизнес Катару – Bloomberg

Попытки Катара продать сжиженный природный газ, произведенный в рамках масштабного проекта по расширению мощностей, серьезно осложняются тем, что китайские и индийские покупатели требуют более низких цен и более выгодных условий.
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