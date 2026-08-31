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Чистая прибыль МКБ по МСФО за I полугодие 2026 года выросла вдвое

Московский кредитной банк (МКБ) в первом полугодии 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО почти в два раза — до 15,6 млрд рублей.

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