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Регион 29

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Путин заявил о готовности помочь завершить реконструкцию набережной Седова в Архангельске

Путин заявил о готовности помочь завершить реконструкцию набережной Седова в Архангельске

Президент заявил, что региону помогут решить вопрос с объектом, реконструкция которого продолжается с 2017 года.

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