Приютила сестру, а она увела у меня мужа и чуть не отобрала квартиру

Вот так и доверяй людям. Оказалось, ради денег могут предать и родные люди, что уж говорить о чужих! У меня была сестра, точнее она и сейчас есть, но больше я не хочу знать этого человека, мы не общаемся уже больше 3 лет.
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