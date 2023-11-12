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МЧС: 70 граждан РФ пересекли КПП "Рафах"

МЧС: 70 граждан РФ пересекли КПП "Рафах"

Еще 10 российских граждан, проживающих в секторе Газа, пересекли границу и въехали в Египет. Общее число эвакуированных граждан РФ выросло до 70, сообщило Министерство по делам чрезвычайных ситуаций (МЧС) России в своем Telegram-канале.

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