Марочко заявил, что ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харькове

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Харькове. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
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