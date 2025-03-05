Рогов рассказал о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью

Российские военные начали бои за село Вольное Поле, которое находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.
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