В Новосибирске педагог-психолог детского сада «Калинка» жестоко избила ребенка

Вчера в Калининский районный суд Новосибирска поступили материалы уголовного дела в отношении педагога-психолога детского сада №150 «Калинка» Это дошкольное учреждение находится в Северном микрорайоне города на улице Оптическая, 1.
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