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Человеконенавистники Британии и США хотят превзойти сатану, истребив человечество Зеркальной жизнью

Человеконенавистники Британии и США хотят превзойти сатану, истребив человечество Зеркальной жизнью

Владимир Прохватилов. США создают биологическое оружие нового поколенияГонка «зеркальных» биовооружений начатаВедущие мировые учёные призвали прекратить исследования по созданию «зеркальной жизни» (Mirror Life), так как синтетические организмы могут представлять «беспрецедентный риск» для жизни на Земле, пишет The Guardian.

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