Наш потерянный мир

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Командир батареи «Мста-С» рассказал, как «артиллерийские планшеты» помогают поражать цели в зоне СВО

Командир батареи «Мста-С» рассказал, как «артиллерийские планшеты» помогают поражать цели в зоне СВО

В артиллерийские подразделения Вооруженных сил России, работающие в зоне специальной военной операции, внедряются современные технологии обмена информацией — защищенные электронные планшеты, которые помогают быстро получать информацию о целях.

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