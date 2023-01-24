Командир батареи «Мста-С» рассказал, как «артиллерийские планшеты» помогают поражать цели в зоне СВО

В артиллерийские подразделения Вооруженных сил России, работающие в зоне специальной военной операции, внедряются современные технологии обмена информацией — защищенные электронные планшеты, которые помогают быстро получать информацию о целях.
В артиллерийские подразделения Вооруженных сил России, работающие в зоне специальной военной операции, внедряются современные технологии обмена информацией — защищенные электронные планшеты, которые помогают быстро получать информацию о целях.
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