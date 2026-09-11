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Ключевая ставка снова пойдёт вверх: почему рынок замер в ожидании 11 сентября

Ключевая ставка снова пойдёт вверх: почему рынок замер в ожидании 11 сентября

Ещё пару месяцев назад всё выглядело предельно предсказуемо: Банк России методично снижает ключевую ставку, рынок гадает лишь о величине очередного шага, а вкладчики грустно наблюдают за тем, как доходность депозитов постепенно тает.

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