Ключевая ставка снова пойдёт вверх: почему рынок замер в ожидании 11 сентября

Ещё пару месяцев назад всё выглядело предельно предсказуемо: Банк России методично снижает ключевую ставку, рынок гадает лишь о величине очередного шага, а вкладчики грустно наблюдают за тем, как доходность депозитов постепенно тает.
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