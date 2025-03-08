Мэр столицы - женщинам: "Пусть вас любят и ценят не только в особенные даты, а каждый день"

Ион Чебан генеральный мэр столицы поздравил женщин с праздником 8 марта, сообщает Noi.md. "Дорогие и любимые наши женщины: мамы, сёстры, жёны, дочери, подруги и коллеги, от имени всех мужчин искренне поздравляем вас с Международным женским днём.
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