С Днём танкиста! Поздравляем всех, кто связал свою жизнь с танковыми войсками: военнослужащих, ветеранов, инженеров, конструкторов и специалистов отрасли! Желаем крепкого здоровья, выдержки, уверенности в своих силах и надёжных товарищей рядом.