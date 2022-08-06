Владимир Пресняков рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой

Певец Владимир Пресняков признался, что примадонна была золотой тещей. Композитор уже несколько лет счастлив в браке с певицей Натальей Подольской, но до сих пор с теплом вспоминает время, когда называл тещей совсем другую женщину — Аллу Пугачеву.