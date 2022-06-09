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Игры в гляделки

Игры в гляделки

День начался прекрасно, со взрыва терминала СПГ в Фрипорте на острове Кинтана у побережья Верхнего Техаса — спасательные бригады прибыли через час с небольшим, после чего констатировали, что завод выведен из строя минимум на три недели.

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