Игры в гляделки

День начался прекрасно, со взрыва терминала СПГ в Фрипорте на острове Кинтана у побережья Верхнего Техаса — спасательные бригады прибыли через час с небольшим, после чего констатировали, что завод выведен из строя минимум на три недели.
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