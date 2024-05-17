«Ъ»: майские заморозки в России ударили по сельхозпроизводителям

Сельхозпроизводители РФ столкнулись с угрозой банкротства из-за неожиданных заморозков в мае. Как уточняет «Коммерсантъ», больше всех риску подвержены небольшие хозяйства, которые и так находились в сложном финансовом положении.
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