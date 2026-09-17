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Великий и могучий косплей: когда принцессы превращаются в принцев

Великий и могучий косплей: когда принцессы превращаются в принцев

Косплееры не просто талантливые актеры. Еще они — портные, визажисты, фотографы и художники. И пусть для создания образа они тратят массу времени, средств и сил, порой результат просто поражает.

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