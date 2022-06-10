Мировое обозрение

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В Мариуполе скульптуру с названием города перекрасили в триколор РФ

В Мариуполе скульптуру с названием города перекрасили в триколор РФ

Был убран украинский герб города и дата его основания На въезде в Мариуполь скульптуру с названием города перекрасили из «жовто-блакитного» в бело-сине-красную расцветку российского триколора.

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