Фильм, снятый на Arctic open, попал в шорт-лист кинофестиваля «Свидание с Россией»

Короткометражный фильм «Птица» был снят в Архангельске во время образовательной лаборатории Arctic open в прошлом годуЭкспериментальная лаборатория Arctic open «Арктическая жара» подарила архангельским зрителям пять короткометражных фильмов, снятых за десять дней в Архангельске и Пинежском районе съёмочными группами, объединившими начинающих режиссёров филиала ВГИК в Ташкенте (Узбекистан) и операторов из Архангельска.