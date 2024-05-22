Как нужно носить джинсы по мнению модельеров?

Джинсы — это элемент гардероба, который выходит за рамки модных тенденций и сезонов. От повседневных выходов на улицу до полуофициальных мероприятий джинсы отличаются универсальностью и комфортом, как никакая другая одежда.
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