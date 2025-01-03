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Mash узнал, что в Латвии по факту смерти баскетболиста Тиммы возбуждено дело

Латвийский Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг покойного баскетболиста Марк Пугачев рассказал, что стал свидетелем в уголовном деле, сообщил телеграм-канал Mash.

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