Mash узнал, что в Латвии по факту смерти баскетболиста Тиммы возбуждено дело

Латвийский Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг покойного баскетболиста Марк Пугачев рассказал, что стал свидетелем в уголовном деле, сообщил телеграм-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии