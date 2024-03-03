Глава МИД Турции Фидан обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии

Главы Министерств иностранных дел Российской Федерации и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан приняли участие в переговорах, которые были проведены в рамках Дипломатического форума, состоявшегося в турецкой Анталье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии