Фисташки помогут справиться со стрессом

Ученые из Университета Пенсильвании в США пришли к выводу, что горстка фисташек в день снижает уровень стресса организма, понижает кровяное давление, а значит, спасает впоследствии от проблем с сердечно-сосудистой системой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии