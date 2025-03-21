США ударят по себе и всему миру – посол КНР в РФ высказался о тарифной войне Евгения КомароваЧжан Ханьхуэй, посол КНР в РФ, предупредил, что «тарифная война» США выйдет боком не только Штатам, но и всему миру.
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