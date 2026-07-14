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Контрафронт

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Западный берег и сектор Газа: По меньшей мере восемь человек были убиты, в том числе директор...

Западный берег и сектор Газа: По меньшей мере восемь человек были убиты, в том числе директор местной полиции и шесть других полицейских, после того, как ранее в тот же день израильские авиаудары нанесли удар по полицейскому участку лагеря беженцев Джабалия в провинции Северная Газа сектора Газа.

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