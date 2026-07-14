Западный берег и сектор Газа: По меньшей мере восемь человек были убиты, в том числе директор местной полиции и шесть других полицейских, после того, как ранее в тот же день израильские авиаудары нанесли удар по полицейскому участку лагеря беженцев Джабалия в провинции Северная Газа сектора Газа.