Уловки с голосом: россиян предупредили о новой предновогодней схеме обмана в WhatsApp*

В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp*. Так, при помощи искусственного интеллекта они стали генерировать голосовые сообщения и отправлять жертвам от имени их знакомых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии