Кто подвёл генерала Попова "под монастырь"? Подоляка задал главный вопрос о "липовых" подписях

Александр Лагуткин

"Подоляка не только заявил, что "Спартака" кто-то намеренно подставил, и, по сути, подвёл под монастырь, но и указал – неплохо было найти этого "кого-то"." Подоляка скромничает. Все знают, кому Попов представил доклад, в котором указал на некомпетентность, воровство и предательство в МО. После этого и появилось это состряпанное дело. Сейчас необходимо завести дела уже на следователей и судей, которые всё это оформляли по указке сверху. Этот факт - прямое предательство интересов России в пользу врага. С фронта был убран один из эффективно действовавших боевых генералов. По убийству Пригожина с его командирами-героями не было расследования. Слава Богу, что хоть Суровикина и Теплинского просто убрали с фронта, а не убили и не посадили. Все перечисленные генералы пытались воевать всерьёз. Вопрос, - в чьих интересах всё это делалось? Уж точно не в интересах России!