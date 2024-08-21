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Кто подвёл генерала Попова "под монастырь"? Подоляка задал главный вопрос о "липовых" подписях

Кто подвёл генерала Попова "под монастырь"? Подоляка задал главный вопрос о "липовых" подписях

Сегодня 32K прочитали Воистину неожиданным образом повернулось дело генерала Ивана Попова, обвинённого ранее в крупном мошенничестве.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
&quot;Подоляка не только заявил, что &quot;Спартака&quot; кто-то намеренно подставил, и, по сути, подвёл под монастырь, но и указал – неплохо было найти этого &quot;кого-то&quot;.&quot;   Подоляка скромничает. Все знают, кому Попов представил доклад, в котором указал на некомпетентность, воровство и предательство в МО.  После этого и появилось это состряпанное дело. Сейчас необходимо  завести дела уже на следователей и судей, которые всё это оформляли по указке сверху.  Этот факт - прямое предательство интересов России в пользу врага. С фронта был убран один из эффективно действовавших боевых генералов.  По убийству Пригожина с его командирами-героями не было расследования. Слава Богу, что хоть Суровикина и Теплинского просто убрали с фронта, а не убили и не посадили.   Все перечисленные генералы пытались воевать всерьёз.  Вопрос, - в чьих интересах всё это делалось?  Уж точно не в интересах России!
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16 час.
Александр Леушин
Если захотят, то раскрутят всех, если дадут добро.
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16 час.

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