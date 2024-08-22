Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчет «Тора» прикрыл артиллеристов на Авдеевском направлении

Расчет «Тора» прикрыл артиллеристов на Авдеевском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Центр» прикрыл позиции артиллеристов от разведывательных дронов ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

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