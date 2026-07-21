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В Samsung создано отдельное подразделение по созданию роботов

В Samsung создано отдельное подразделение по созданию роботов

Новое подразделение займется стратегией, разработкой технологий и коммерциализацией, а также будет курировать создание гуманоидных роботовSamsung объявила о создании нового подразделения RX (Robotics eXperience), которое будет напрямую подчиняться генеральному директору компании.

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