Секрет страны, где сотрудники готовы продолжать работать, даже если выиграют в лотерею

Дания неизменно входит в пятерку лучших стран мира в рейтинге баланса между работой и личной жизнью. Гибкость, достаточное время для отдыха и уверенность в себе - вот «секреты» страны со счастливыми сотрудниками.
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