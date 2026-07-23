«Порты Одессы выжгут дотла!»: ВС РФ парализовали главный коридор поставок ВСУ

Российская армия окончательно парализовала работу Одесских портов. Об этом в четверг, 23 июля, официально сообщил противник, констатировав остановку движения судов в украинские черноморские порты из-за угрозы атак беспилотников.
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