Глава "Роснефти" Сечин: нужно повышать эффективность производства энергии

Полная электрификация транспорта в ряде мегаполисов мира может превышать более $0,5 трлн 0,5 трлн, заявил на Петербургском международном экономическом форуме главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, которого цитирует пресс-служба компании.