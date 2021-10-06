ПРОНЬКО: "ОШИБКА ПРИВЕЛА К КРАХУ, СТАРИКИ ОСТАЛИСЬ КРАЙНИМИ"

Страна и людиПолитикаПРОНЬКО: "ОШИБКА ПРИВЕЛА К КРАХУ, СТАРИКИ ОСТАЛИСЬ КРАЙНИМИ" ФОТО: OLEG ELKOV / SHUTTERSTOCK ЮРИЙ ПРОНЬКО Часто российские чиновники совершают ошибки из-за своего пофигизма или лени.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаИ что с того что сделали эту пенсионную реформу ,не от большого ума правительство лобирует чей то проект, вопрос не продуман и много в этом недочётов народ обидели ,и настроили против правительства.Обозреватель ПсковКомментировать
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