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ПРОНЬКО: "ОШИБКА ПРИВЕЛА К КРАХУ, СТАРИКИ ОСТАЛИСЬ КРАЙНИМИ"

ПРОНЬКО: "ОШИБКА ПРИВЕЛА К КРАХУ, СТАРИКИ ОСТАЛИСЬ КРАЙНИМИ"

ФОТО: OLEG ELKOV / SHUTTERSTOCK ЮРИЙ ПРОНЬКО Часто российские чиновники совершают ошибки из-за своего пофигизма или лени.

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Альбина Колесникова
И что с того что сделали эту пенсионную реформу ,не от большого ума правительство лобирует чей то проект, вопрос не продуман и много в этом недочётов народ обидели ,и настроили против правительства.
Обозреватель Псков

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