ВС РФ выбили ключевые военные заводы Украины

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированные удары по ключевым объектам военной промышленности, логистическим узлам и местам хранения вооружения противника, сообщило Министерство обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии