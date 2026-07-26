Политика как он...
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Политика как она есть

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ВС РФ выбили ключевые военные заводы Украины

ВС РФ выбили ключевые военные заводы Украины

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированные удары по ключевым объектам военной промышленности, логистическим узлам и местам хранения вооружения противника, сообщило Министерство обороны России.

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