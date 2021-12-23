Пеле выписан из больницы после плановой химиотерапии. Ему удаляли опухоль в сентябре

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле покинул больницу Сан-Паулу после плановой госпитализации. Бразильца направили в учреждение здравоохранения 8 декабря для лечения после операции, проведенной 6 сентября с целью удаления опухоли в толстой кишке.
Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле покинул больницу Сан-Паулу после плановой госпитализации. Бразильца направили в учреждение здравоохранения 8 декабря для лечения после операции, проведенной 6 сентября с целью удаления опухоли в толстой кишке.
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