Уже в эти выходные: пайщикам ЖСК «Остров» начнут выдавать ключи

В эту субботу, 30 сентября, начнут выдавать ключи пайщикам ЖСК «Остров», сообщает PRIMPRESS. Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, сделал поручение ускорить передачу ключей участникам данного жилищно-строительного кооператива.
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