Корнелиу Попович: «Бедность оказывает давление на образование»

Бывший министр образования Корнелиу Попович обратил внимание на то, что энергетический кризис в Молдове порождает цепные эффекты, и одной из наиболее чувствительных сфер, затронутых этим кризисом, является образование.
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