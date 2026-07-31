Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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У комаров личинки плавают как подводные лодки

У комаров личинки плавают как подводные лодки

Воздушные мешки личинок комаров-коретр помогают им выдерживать давление воды. У многих насекомых личинки живут в воде, есть виды, которые и во взрослом состоянии ведут преимущественно подводный образ жизни.

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