У комаров личинки плавают как подводные лодки

Воздушные мешки личинок комаров-коретр помогают им выдерживать давление воды. У многих насекомых личинки живут в воде, есть виды, которые и во взрослом состоянии ведут преимущественно подводный образ жизни.
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