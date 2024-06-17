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Крымский мост вновь открыли для движения автомобилей

Крымский мост вновь открыли для движения автомобилей

По Крымскому мосту вновь возобновилось движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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