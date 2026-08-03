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Аргументы недели

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США намерены вернуться к урегулированию российско-украинского конфликта

США намерены вернуться к урегулированию российско-украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели администрация Дональда Трампа намерена определить, возможно ли усадить Россию и Украину за стол переговоров и добиться прекращения боевых действий.

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