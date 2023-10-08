Театр абсурда
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Театр абсурда

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В США заявили, что Россия не имеет права на боевые ж/д ракетные комплексы (БЖРК)

В США заявили, что Россия не имеет права на боевые ж/д ракетные комплексы (БЖРК)

Автор: Ай да новости. Друзья, постарайтесь громко не ржать и в комментариях не выражаться… Понимаю, будет непросто.

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