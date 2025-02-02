Трамп: США нанесли высокоточные удары по террористам в Сомали

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что отдал военнослужащим приказ нанести точечный удар по одному из главарей террористической организации "Исламское государство" в Сомали.
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