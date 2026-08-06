Трамп назвал своего преемника: каким курсом пойдут США

Джей Ди Вэнс может стать кандидатом на президентских выборах в 2028 году от республиканцев Президент США Дональд Трамп впервые в частной беседе призвал влиятельных сторонников поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса на выборах главы государства в 2028 году.