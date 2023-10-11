От компьютерных игр к обучению врачей: какие новые технологии прижились в медицине

О сферах, в которых сейчас активно развиваются биомедицинские стартапы во всем мире, рассказала Камила Зарубина, вице-президент, исполнительный директор Кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково», выступая на форуме «Биотехмед».