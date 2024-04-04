Авария у Jumbo: осужденный обжалует решение

Драгомир Попович, водитель, устроивший в июле прошлого года аварию на бул. Дечебал в столице, за которую его приговорили к шести годам и десяти месяцам лишения свободы, обжаловал решение первой инстанции в Апелляционной палате.
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